وزير الخارجية التونسى: نعيش مسارًا إصلاحيًا يؤسس لديمقراطية حقيقية

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، أنّ بلاده متشبّثة بالخيار الدّيمقراطى، حيث تعيش مسارا إصلاحيّا يؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة، ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين وتضمن كرامتهم، معربا عن شكره لمجلس أوروبا على دعمه لتونس فى هذا الظّرف الاستثنائى الخاصّ وطنيا ودوليا.

وأثنى الجرندى، خلال لقائه مديرة مكتب مجلس أوروبا بتونس، بيلر موراليشو، على متانة الشراكة الّتى تربط تونس بمجلس أوروبا، والتى تجسّمت فى تنفيذ العديد من المشاريع، معربا عن تطلّعه إلى مزيد دفع التعاون فى كافّة المجالات.

واستعرض الجرندي، بحسب بيان لوزارة الخارجية، ملفات التعاون القائمة بين تونس ومجلس أوروبا فى مجالات حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطيّة، متمنيا لمديرة مكتب مجلس أوروبا التوفيق فى مهامها.

بدورها، عبّرت مديرة مكتب مجلس أوروبا عن ثقتها فى قدرة تونس على إنجاح هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز المسار الديمقراطى وتحقيق الانتقال المنشود فى أفضل الظروف، مؤكدة استعداد مجلس أوروبا لوضع خبرته فى عدد من المجالات لمرافقة تونس فى مسارها السياسى والتنموى.

وأشارت إلى زيارة العمل التى تعتزم أداءها رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا إلى تونس خلال الفترة القادمة.