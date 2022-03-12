عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ملكة جمال الجيش.. مسابقة روسية على هامش الحرب

السبت 12 مارس 2022

الخليج 365

نظم الجيش الروسي، مسابقة لأجمل جندية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، هذا الأسبوع، رغم العمليات الدائرة في أوكرانيا.



وجرت المسابقة بمشاركة 40 متنافسة، تحت اسم "جمال وراء التمويه الحربي"، ووفق ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية عن مجلة ريد ستار الصادرة عن الجيش الروسي.

وتنافست المجندات الـ40 في الاختبارات والتدريبات العسكرية بالإضافة إلى استعراض مواهبهن الإبداعية والفكرية، وقدراتهن في الطهو.

وتقام هذه المسابقة سنويًا، وجرت هذا العام في منطقة ياروسلافل، على بعد ثلاث ساعات شمال شرق موسكو، رغم تورط روسيا في الحرب في أوكرانيا.

وكان من بين فقرات المسابقة، فقرة بعنوان "المكياج القتالي"، وكانت هناك أنشطة أخرى غير قتالية مثل مهارات الإسعافات الأولية والرقص والمعرفة العامة أيضًا.

وفي مرحلة "المكياج القتالي"، تميزت المجندات من قسم الحرب الكيميائية، بظهورهن بالأقنعة الواقية من الغاز.

كما جرت عملية محاكاة لحرب، حيث كان على المجندات أن يتغلبن على هجوم عسكري وتهديدات إشعاعية وكيميائية وبيولوجية أثناء ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات وبدلات الحماية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، كان على المشاركات أيضا، التنافس على إظهار الكفاءة في تجميع وتفكيك البنادق الهجومية وإطلاق النار ورمي القنابل اليدوية.