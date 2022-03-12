شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى النرويج وألمانيا فى زيارة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى أرض الوطن، أمس الجمعة، فى زيارة عمل إلى النرويج وألمانيا، حيث يلتقى في النرويج، الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما فى مختلف المجالات.

كما يلتقى الملك رئيس الوزراء النرويجى يوناس غار ستوره، ورئيس البرلمان النرويجى مسعود قره خانى.

وفي برلين، يلتقى الملك عبد الله الرئيس الألمانى فرانك – فالتر شتاينماير، كما يعقد جلالة الملك مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول لقاء منذ توليه منصبه، حول آليات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات كافة، فضلا عن بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائباً للملك، بحضور هيئة الوزارة.

يذكرأن، التقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى قصر الحسينية، أول أمس الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

وجرى خلال اللقاء - بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية - بحث الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السلمية، إذ أكد ملك الأردن ضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

وشدد الملك عبد الله الثانى على أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين أساسي لتدعيم التعاون الإقليمي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن جعفر حسان.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التقى وزير الخارجية الإسرائيلي قبل استقبال الملك له، وأجرى معه محادثات ركزت عل جهود إيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي، خلال المحادثات، أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وفق القانون الدولي، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هو السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم.

كما جرى خلال المحادثات بحث عدد من القضايا بين الأردن وإسرائيل.