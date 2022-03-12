شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره “تويتر” .. تعرف على الأدعية المستحبة في ساعة الاستجابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاج #ساعه_استجابه، الترند على منصة تويتر بالمملكة، أمس الجمعة، وذلك وسط تهافت المغردون بالدعوات.

ويجتهد المسلمون في الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، ففيه ساعة استجابة، لا يرد الله فيها الدعاء، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رجح كثير من الفقهاء أن تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة، هي الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس.

الأدعية المستحبة يوم الجمعة :

– « لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم».

– «لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»

– «اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

– «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

– «اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم».

– « اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك».

روى الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا»، هنا يحدثنا النبي عن ذكر فضل الدعاء يوم الجمعة.