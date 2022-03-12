شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “الأمن العام” بشأن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جدد الأمن العام، دعوة الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال تم رصد أي مخالفات من هذا النوع.

وأكد الأمن العام، أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وشدد على أن الإبلاغ عن هذا النوع من المخالفات يكون عبر الاتصال بالرقمين 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 لجميع مناطق المملكة.