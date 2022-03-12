شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الشؤون الإسلامية بالشرقية تستقبل المتسابقين في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، الجمعة 5 متسابقين و 3 متسابقات في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الثالثة والعشرين، وذلك في مقر مدرسة جويرية بنت الحارث لتحفيظ القرآن الكريم في الخبر.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر الدويش، أن المسابقة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” أيده الله ” وعنايته المستمرة ودعمه السخي لها، لتربية أبناء وبنات الوطن وفق هدي القرآن الكريم، وتنشئتهم نشأة ليسلكوا المنهج الوسطي المعتدل الذي يدعوا إليه القرآن الكريم.

وبين الدويش أن قيمة الجوائز في المسابقة تبلغ 3.126.000، منوهًا بأن المسابقة محكمة بلوائحها وأنظمتها ومثمرةٌ بمخرجاتها، ومشيراً إلى أن أمانة المسابقة تعمل على دعم المتسابقين والمتسابقات وتقديم المساعدة لهم، وتشجيع أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وفهماً.

وفي وقت سابق افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الحفل الافتتاحي الافتراضي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دورتها الـ 23.

وأوضح أن هذه المسابقة المباركة تأتي تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والذي عُرف عنه حرصه الكبير لخدمة كتاب الله الكريم وحملته فهي تحمل اسمه الكريم وتحت رعايته الكريمة وهي محل نظره واهتمامه، ولها أثر كبير في تشجيع أبنائنا وبناتنا على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظاً.

وشدد على ضرورة أن يتخلق حملة كتاب الله بأخلاق القرآن الكريم وآدابه والعمل به والسير على منهج وسطي لا غلو فيه ولا تطرف، وتحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة ونبذ التيارات المنحرفة والجماعات المتطرفة والتوجهات المخالفة لهدي القرآن الكريم ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأكد رئيس لجان التحكيم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، أن هذه المسابقة تكريم من خادم الحرمين الشريفين لأبناء الوطن وحثهم على الإقبال على كتاب الله تلاوة وعملاً واتباعاً، وهذه المسابقة هي غرة المسابقات القرآنية وفي مقدمة هذه المسابقات وقد أولاها خادم الحرمين الشريفين كل العناية وقدم لها الجوائز الكبيرة للطلاب والطالبات لأجل أن يبادروا ويجتهدوا في الإقبال على كتاب الله والعمل بهديه وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال.