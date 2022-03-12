شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن مقتل 3 عناصر من داعش فى سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش فى سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر فى تصريح "السومرية نيوز"، إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف المصدر، أن "ذلك جرى أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابى فى بغداد، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، عن خلية الإعلام الأمني قولها إنه :"حفاظًا على الآثار العراقية وبعملية نوعية أستندت على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد اصدار الموافقات القضائية، وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما قطعتين آثريتين".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين الذين كانا يستقلان عجلة شرقى العاصمة بغداد جاءت بالتعاون مع القوة المتمركزة على الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

كما قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن :"مفارز وكالة الاستخبارات وخلال جهودها في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين والمكنى (بأبي معتصم) وهو أحد العناصر الوارد اسمه فيما تسمى كفالات عصابات داعش".