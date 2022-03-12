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المغرب يعلن تلقيح 17 ألف شخص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقى 17 ألفا و13 شخصا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى من تلقوا تلك الجرعة 5 ملايين و949 ألفًا و78 شخصًا.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أن 1627 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الذين تلقوا تلك الجرعة 24 مليونًا و767 ألفًا و107 أشخاص حتى اليوم، كما تلقى 2492 شخصًا الجرعة الثانية بإجمالى 23 مليونًا و227 ألفًا و898 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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