شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الاعتداء بطائرة مسيرة على مصفاة بترول فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداء ‏الإرهابي بطائرة مسيرة، الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وفق"القبس".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة فحسب، وإنما يستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الإقتصاد العالمي، الأمر الذي نجدد معه الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للجم هذة الاعتداءات الإرهابية ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.