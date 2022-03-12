شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالى يبحث مع السفير الأمريكى تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلي الخميس مع السفير الأمريكي الجديد لدى البلاد لاري أندريه، سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - دور الولايات المتحدة في التصدي للجفاف المنتشر في بعض المناطق البلاد، واستكمال عملية الانتخابات الصومالية التي بلغت مرحلتها الأخيرة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي ضرورة استكمال الانتخابات الصومالية البرلمانية على النحو الذي اتفق عليه قادة المجلس الاستشاري الوطني في 15 مارس.

