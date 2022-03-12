شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدين استهداف الحوثيين مصفاة تكرير بترول في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف الحوثيين مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائرة مسيرة مفخخة، ومحاولة استهداف منطقة جازان جنوبى السعودية.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن هذه "الاعتداءات الإرهابية" لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها "وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة فى العالم وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي".

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدة "موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة وتضامنه فى كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين وحماية منشآتها الحيوية".

كانت وزارة الطاقة السعودية، قد أعلنت تعرض مصفاة تكرير البترول فى الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة ما أدى إلى نشوب حريق صغير تمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدة عدم تأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.