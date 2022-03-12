شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة العامة بلبنان: أبلغنا الأمن بقرار منع سفر رؤساء مجالس 5 مصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، صباح الجمعة، الأمن العام، بقرار منع السفر، في حق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لتعميمه، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وجاء في القرار الذى أوردته القاضية: "جانب المديرية العامة للأمن العام، بناء على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من: سليم صفير، سمير نقولا حنا ، ريا محمد علي حفار، سعد نعمان ازهرى، أنطوان مخايل الصحناوي .

جدير بالذكر أن القاضية غادة عون قد أصدرت، فبراير الماضى، قرارين ضد حاكم مصرف لبنان بمنع سفره ومنع تصرف على عقاراته وسياراته، كما طلبته للمثول أمامها فى جلسات تحقيق وهو ما لم يقم به سلامة الذى تقدم بطلب رد ضدها متهما إياها باستهدافه لشخصه مستشهدا بما شنته من هجوم سابق عليه فى مرات عديدة، مؤكدا أنه خضع فيما قبل للتحقيق واستعان بشركة خاصة للتحقق من مصادر ثروته والتى أعدت تقريرا وسلم نسخه منه لرئاسة مجلس الوزراء.

وبعد تغيب رياض سلامة عن جلسات التحقيق، أصدرت القاضية غادة عون مذكرة ضبط وإحضار بحق حاكم المصرف وهو ما أثار جدلا سياسيا واسعا وخصوصا أن هذا الأمر تزامن مع بيانات للرئاسة اللبنانية استهدفت حاكمية مصرف لبنان المركزى وحذرت مما اعتبرته محاولات لعرقلة التحقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان والذى تقوم به شركة خاصة بتكليف من مجلس الوزراء اللبنانى والرئاسة اللبنانية ومجلس النواب.