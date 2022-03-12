شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطنيين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطنيين بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي دعت إليها حركة فتح نُصرةً للأسرى في سجون الاحتلال وتضامنا مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح منازل المواطنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال، تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة من مسافات قريبة وأجبروهم على الفرار ومنعوهم من اقتحام البلدة، مشيرا إلى قيام الشبان بإحراق عشرات الإطارات المطاطية قرب مستعمرة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية .

وانطلقت المسيرة رغم غزارة الأمطار بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من المواطنين ونشطاء إسرائيليين تنديدا بممارسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى ونُصرةً لأهالي حي الشيخ جراح في القدس.