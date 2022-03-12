شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، تطلع بلاده إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وحرصها على خلق بيئة مواتية لتشجيع الاستثمار في البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ بأن "وزير الخارجية فؤاد حسين، أدلى بهذا التصريح خلال لقائه نائبة وزير الخارجية الكوبي انايانسي روردريجز كاميو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلِف القضايا، والتحديات الإقليمية التي يدعو العراق لإيجاد حلول مستدامة لها لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأكد الوزير العراقي بحسب البيان، "أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تطلع بغداد إلى استمرار، وزيادة الدعم لمجمل الجهود الجارية على مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية، بما يعود بالخير على البلدين".

وأشار حسين إلى، أن "الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار بالعراق، والتنسيق المشترك بين البلدين".

ومن جانبها، أكدت انايانسي روردريجز، "حرص حكومتها على إقامة أفضل العلاقات مع العراق لما يحظى به من أهمية إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وأن إدارة بلادها حريصة على الدفع قدما بالتعاون الثنائي مع بغداد في مختلف المجالات بالمرحلة المقبلة".