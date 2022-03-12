شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بلبنان للمرة الخامسة منذ بداية الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه في لبنان اليوم /الجمعة/ وذلك للمرة الخامسة منذ بداية الأزمة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، حيث وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 463000 ليرة بزيادة قدرها 101 ألف ليرة عن الأسعار المعلنة قبل الأزمة بتاريخ 22 فبراير الماضي.

كما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان لـ 473000 ليرة بزيادة قدرها 102 ألف ليرة، وبلغ سعر صفيحة المازوت 489000 ليرة بزيادة قدرها 158 ألف ليرة تقريبا، بينما وصل سعر قارورة الغاز 311000 ليرة بزيادة قدرها 35 ألف ليرة.

ووفقا للجدول الصادر اليوم، زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة.

وكان جدول الأسعار الصادر في 22 فبراير الماضي قد حدد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ 362000 ليرة و98 أوكتان بـ371000 ليرة والمازوت بـ 331000 ليرة والغاز بـ 276000 ليرة.

وارتفعت أسعار الوقود بشكل تدريجي 5 مرات منذ أول الشهر الجاري وحتى اليوم، حيث يأتي ارتفاع سعر الوقود نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا بعد الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار الأمريكي على منصة صيرفة وفي السوق غير الرسمية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرابة شهر ونصف من الاستقرار غير المسبوق على مدار السنوات الثلاث الأخيرة في سعر الصرف.

وسجل متوسط سعر الصرف في السوق اليوم 22500 ليرة للدولار الواحد بزيادة قدرها 2000 ليرة عن المتوسط خلال فترة الاستقرار التي بدأت منتصف يناير الماضي وحتى أوائل الشهر الجاري. كما ارتفع أيضا سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية ليسجل 20900 ليرة للدولار بدلا من 20200 ليرة خلال الأسبوع المنصرم.

كما ارتفعت أيضا أسعار ربطة الخبز بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الربطة الكبيرة 13 ألف ليرة بزيادة قدرها ألفي ليرة والربطة المتوسطة بـ 10 آلاف ليرة بالزيادة نفسها فيما زاد سعر الربطة الصغيرة بمقدار الف ليرة لتصل إلى 6 آلاف ليرة، وذلك نتيجة تأثير الأزمة الأوكرانية فضلا عن التحريك المستمر لأسعار الوقود والذي تزامن أيضا مع عودة الارتفاع في سعر صرف الدولار على منصة صيرفة وفي السوق.

وشهدت أيضا أسعار اشتراكات مولدات الكهرباء قفزة كبيرة خلال الأسابيع الماضية نظرا لتجاوز سعر طن المازوت حاجز الـ 1150 دولار للطن الواحد بزيادة تزيد عن 40 % من أسعار نهاية العام الماضي.