شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، بطائرةٍ مُسيرةٍ مُفخخة مما نجم عنه حريق،وكذلك محاولة استهداف الحوثي لمدينة جيزان بطائرةٍ مُسيرة مفخخة تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية السعودية، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واستهداف المنشآت المدنية، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المُطلق إلى جانب الأشقاء فى المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.