شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الحج والعمرة يوصى بالتوسع فى توظيف التحول الرقمى لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى المشاركون فى الملتقى العلمى الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالتوسع فى مجالات حوكمة التحول الرقمى بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، والتوسع فى الإجراءات والخدمات وتصميم المنصات والتطبيقات الإلكترونية فى مجالات التوعية والإرشاد، التى بدورها تسهم فى تطوير مجالات توظيف التحول الرقمى لخدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر. وفق بيان صحفى.

وثمن المشاركون فى الملتقى الدعم المستمر وغير المحدود من قيادة المملكة لجميع الأنشطة العلمية والبحثية التى تحتضنها الجامعات والمعاهد البحثية بشكل عام، وفعاليات الملتقى السنوى الذى ينظمه المعهد بالتناوب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، لا سيما اهتمامه بالمجالات البحثية والاستشارية التى تهتم بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمدينتين المقدستين والحرمين الشريفين.

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركى بن سليمان العمرو أن لجنة توصيات الملتقى العلمى الذى نظمه المعهد خلال الفترة من 6 إلى 7 شعبان فى مركز الملك سلمان الدولى للمؤتمرات فى المدينة المنورة أعلنت عن 30 توصية علمية، ستُرفع إلى لجنة الحج العليا، تركّز على أهمية التوسع فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجالات تطوير عمليات اتخاذ القرار.