شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية تحتفل باليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت سفارة اليمن بالقاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وخلال الحفل أكد الدكتور محمد مارم سفير اليمن عميد السلك الدبلوماسي العربي، على أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي انطلاقاً من توجهات الرئيس عبدربه منصور هادي لإشراك المرأة وإعطائها الدور الذي يجب أن تلعبه في كافة مناحي الحياة، وهو التوجه الذي تترجم من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة دستور اليمن الاتحاى.وفق الموقع الرسمى للسفارة.

وكرم الدكتور مارم بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية لليمن، العاملات ضمن طاقم السفارة الدبلوماسي والمحلي ، وأضاف مارم :" لقد أثبتت المرأة اليمنية في مختلف محطات العمل السياسي أنها شريكة للرجل، وتتساوى معه في النضال الوطني والعطاء من أجل مستقبل الشعب اليمني، وستظل أجيال من اليمنيين تتذكر أسماء نسوية حفرت اسمها في تاريخ العمل الوطني اليمني".

وأشاد السفير اليمنى بالنساء العاملات في السفارة وقدرتهن على إحداث التوازن بين العمل الأسري والعمل العام، مؤكداً بأنهن يمثلن نماذج للبذل والعطاء، ولهن كل التقدير والاحترام.