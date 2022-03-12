شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقف الإعلان اليومي عن عدد إصابات كورونا بعد تحسن الوضع الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند عن توقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي في دولة الكويت والخاصة بحالات (كوفيد 19) في الحسابات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي واقتصار النشر فقط على موقعها الإلكتروني اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور السند ،في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في ضوء تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد نظرا لجهود العاملين في المنظومة الصحية ومؤسسات الدولة كافة، بالإضافة إلى الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين.

وتقدم بالشكر والتقدير لكل الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمت ومازالت تساهم في إعداد هذا التقرير اليومي على مدار أكثر من سنتين وبنحو 747 يوما بشكل مستمر منذ فبراير عام 2020.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية ومنذ رصد أولى حالات الفيروس في البلاد في 24 فبراير 2020 واصلت نشر التقرير يوميا حرصا على إطلاع المجتمع بمستجدات مؤشرات الوضع الوبائي المحلي.