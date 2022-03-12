شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 4 إرهابيين فى ضربتين جويتين بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة إرهابيين بضربتين جويتين على سلسلة جبال مامة الواقعة في محافظة كركوك شمال البلاد.

وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأنه "بعملية أمنية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين بواسطة طائرة (إف 16) على أحد الأوكار الإرهابية في سلسلة جبال مامة التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك شمال البلاد".



وأضاف البيان أن "الضربتين أسفرتا عن مقتل أربعة إرهابيين أحدهم قيادي بما يسمى (ولاية كركوك) وهو المسؤول عن عدد من القناصين الذين كانوا متواجدين داخل أحد الأوكار الإرهابية في محافظة كركوك".. مشيرا إلى استمرار القوات الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية في البلاد.

وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لـ "داعش" على النقاط الأمنية والمناطق، حيث أن تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسات العسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.