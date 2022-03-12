السنيورة: قرار المحكمة الدولية كشف تورط حزب الله فى اغتيال رفيق الحريرى

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة بالقرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذى قضى بالإجماع بإدانة المتهمين حسين حسن عنيسى وحسن حبيب مرعى بجريمة المشاركة والتدخل بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريرى، وذلك بعدما ألغت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى فى 18 أغسطس 2020 القاضى بتبرئتهما.

واعتبر السنيورة، فى بيان له اليوم، أن هذا التطور يأتى ليثبت صحة الموقف الذى اتخذه لبنان فى اعتماد المحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين الذين وقفوا خلف هذه الجريمة النكراء ومحاكمتهم، خصوصا حين يتأكد كل يوم أن القضاء اللبنانى يعجز عن الكشف عن عدد من الجرائم التى ترتكب فى لبنان - على حد قوله، والتى كان آخرها تعطيل التحقيقات فى جريمة انفجار ميناء بيروت.

وقال السنيورة إن قرار المحكمة يصوب البوصلة من جديد ويكشف تورط حزب الله فى اغتيال الرئيس رفيق الحريرى، ويفضح زيف ادعاءات وممارسات الحزب بحق لبنان واللبنانيين، وهو ما يحتم على الحزب تسليم المجرمين إلى العدالة دون أى تأخير، وذلك على حد ما ورد بالبيان.