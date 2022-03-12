شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى للبرهان يؤكد حرص السودان على ترقية العلاقة مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة السودانى، حرص بلاده على استمرار وترقية العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح آفاق التعاون فى مختلف المجالات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن أبو هاجة قوله " أن دولة الإمارات شريك استراتيجى يعمل على دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان".



وأضاف أن زيارة رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى الإمارات، التى وصلها أمس، تهدف إلى بناء وتعزيز التعاون الاستراتيجى والتشاور المتواصل بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة فى تحقيق الاستقرار الاقليمى والسلام العالمي.



وأشار إلى أن هناك تنسيقا مشتركا وتعاونا استراتيجيا، مبينا أن الزيارة ستناقش الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أبو هاجة: "نعمل على بلورة رؤية مشتركة لتعاون البلدين اقتصاديا وسياسيا فى كل المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".