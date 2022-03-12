شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس تسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل 22 مريضا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٣٦٦ حالة، من بينها ٢٣ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٩٧٧ شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٦١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٠ مرضى في العناية المركزة.

ونوهت إلى أن ٣٤ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي لم تسجل أي ولاية أزيد من عشر حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.