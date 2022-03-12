شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة الليبى يبحث مع سفير هولندا التطورات السياسية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الثانى لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى عمر بوشاح مع السفير الهولندى لدى ليبيا كوينراد هندريك التطورات الأخيرة فى الشأن السياسى الليبى وسبل التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الجمعة بأن المباحثات جرت خلال استقبال بوشاح للسفير الهولندى ووفد وزارة الخارجية الهولندية المرافق له بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.