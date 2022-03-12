شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. عواصف ترابية بالمملكة وغيوم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يتوقع عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، والاجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية والرياض كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة وتتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:57 والمد الثاني عند الساعة 07:00 والجزر الأول عند الساعة 13:55 . بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:32 والجزر الأول عند الساعة 01:17 والجزر الثاني عند الساعة 22:51 . فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 25 60 15 دبي 37 24 95 20 الشارقة 36 24 80 25 عجمان 35 23 75 20 أم القيوين 36 24 80 25 رأس الخيمة 37 23 75 20 الفجيرة 29 23 85 40 العين 37 23 55 20 ليوا 38 22 70 20 الرويس 39 19 65 20 السلع 38 20 70 25 دلما 30 21 80 25 طنب الكبرى 32 22 75 30 طنب الصغرى 32 22 75 30 أبو موسى 32 22 75 30

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في البداية ولكنه حار خلال النهار.

الرياح جنوبية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة في البداية ثم تتحول إلى شمالية غربية خلال الليل.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 25%.

أعلى مد في الساعة 11:22 صباحاً وفي 11:20 مساء وأدنى جزر في الساعة 4:51 مساء وفي الساعة 6:30 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:50 صباحاً والغروب عن الساعة 5:44 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 11:27 صباحاً والأفول في الساعة 1:50 مساء.

الكويت

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم ليلا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .