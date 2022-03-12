شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن التحقيق فى واقعة رشق سيارات أجرة بالبيض والحجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مغربية مطلعة، أن المصالح المختصة بطنجة بالمغرب، فتحت تحقيقا فى واقعة تعرض سيارات للأجرة بالمدينة للرشق بالبيض والحجارة، من طرف مجهولين وضمنهم سائقون آخرون لسيارات للأجرة، وذلك على خلفية الإضراب الذى انخرطوا فيه، للمطالبة بالزيادة فى التسعيرة وخفض ثمن المحروقات. وفق "الخبر" المغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع تعرض سائقين للرشق بالبيض الفاسد، وذلك بسبب مخالفتهم المضربين والاشتغال، نظرا لأنهم غير منخرطين فى أى إطار نقابى، وهو ما أدى إلى تعريض حياتهم وحياة الركاب الذين كانوا بداخل سيارات الأجرة للخطر، ما دفع المصالح الأمنية للتحرك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية، لتأمين حرية تحرك البضائع والنقل.

ويخوض المئات من أصحاب سيارات الأجرة من الحجم الصغير والكبير بطنجة إضرابا شاملا، وهو ما وضع المدينة فى شلل خلال الأيام الماضية، مما زاد من تعقيد عملية تنقل المواطنين، فى حين عاد أسطول النقل السرى بشكل قوى طيلة الأيام المنصرمة، للاشتغال فى ظل هذا الإضراب، مما جعل المصالح الأمنية تشن حملات ضد سائقى هذا النقل المحظور، نظرا لخطورتهم على الحياة العامة، ولما يتسببون فيه من حوادث سير أحيانا تكون مميتة.

ونبهت بعض المصادر إلى أنه أصبح من اللازم التعامل مع هذا الوضع بصرامة، وإخراج قوانين جديدة لضبط تنقل حافلات نقل العمال، والتى يستغل البعض منها مثل هذه الظرفية للاشتغال فى النقل السري.