شرطة أبوظبي تحبط تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قالت شرطة أبوظبي إنها أحبطت تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة، عن قائد عام شرطة أبوظبي اللواء فارس خلف المزروعي.



وقال المزروعي إن العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأن تحريات مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي كشفت عن وصول شحنة مشبوهة من إحدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة، تمهيدًا لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية.

ولفت إلى أنه فور وصول المعلومات الأمنية، شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي فريقا مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة، ما أسفر عن ضبط الكمية التي تقارب قيمتها السوقية 150 مليون درهم، وإحباط تصديرها إلى الخارج.