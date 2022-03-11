شكرا لقرائتكم خبر عن “السديس” يطمئن على صحة المفتي باتصال هاتفي: “أبشرك كل الأمور طيبة” (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اطمأن الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم، على صحة سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خلال اتصال هاتفي.

ووفقًا لفيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين على حسابها بتويتر، فقد تقدم الشيخ السديس بالشكر لمفتي عام المملكة على توجيهاته المستمرة وقال: “أبشرك كل الأمور طيبة ومنظومة الخدمات تسير بصورة طيبة ونشكر لكم دعم الجهود العلمية”.

وأضاف: “نشكر ولاة الأمر على دعمهم وجهودهم المستمرة كذلك في خدمة الحرمين الشريفين ولا غنى لنا عن توجيهاتك سماحة الوالد”.

وأطلع معاليه سماحة مفتي عام المملكة على الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين من كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم شهر رمضان المبارك والمعدة بالتزامن مع رفع الإجراءات الاحترازية، وأبرز الإمكانات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة لتجويد المنظومة الخدمية.