شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن بحوزته 28 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على شخص ، بحوزته كمية من المواد المخدرة. وأوضح المتحدث الإعلامي أن المتهم هو مواطن، وضبط بحوزته على نحـو 28 كيلو جراما مـن نبات القات المخدر . وأكد أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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