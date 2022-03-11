شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتغير الحالة الصحية للأطفال بعد التطعيم؟.. “توكلنا” يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف تطبيق توكلنا متى تتغير الحالة الصحية للأطفال للفئة العمرية 5 – 11 عاما بعد التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد. وأكد التطبيق أن حالة الطفل في التطبيق لا تتحول إلى تلقى جرعة أولى بعد التطعيم لأول مرة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وأضاف أنه عند أخذ الأطفال من 5-11 سنة للقاح، لا يتم تحويلهم إلى “تلقى جرعة أولى”، ويتم فقط إضافة وصف بسيط للحالة لم تثبت إصابته، ويتم تحويلهم إلى “محصن” بعد أخذ الجرعة الثاني.

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