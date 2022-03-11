شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، بتوزيع (5000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك) أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان: (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) والتي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وجاءت المبادرة ضمن حزمة مبادرات بهدف حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب.