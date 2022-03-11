شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل الغبار على طريق “طريف – القريات” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول ما تسببت فيه العاصفة الغبارية على طريق طريف – القريات .
وأوضح الفيديو السيارات وهي تقف على جانبي طريق طريف القريات، بسبب الغبار الكثيف الذي حد من مدى الرؤية الأفقية.
حيث أدت العاصفة الترابية التي اجتاحت منطقتي الحدود الشمالية والجوف إلى توقف عدد من السيارات لتعذر الرؤية الأفقية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه بتكوّن عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والجوف،حيث بلغت سرعة الرياح 50 كم/س على مراصد المركز في طريف والقريات وسكاكا وعرعر.
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