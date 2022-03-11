شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من “لجنة العشوائيات بجدة” بشأن إيقاف أعمال الإزالة في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، اليوم الجمعة، توقف أعمال الإزالة في شهر رمضان المبارك، وستستأنف أعمال إزالة الـ12 حيًا المتبقية بعد الشهر المبارك.
وأوضحت اللجنة أن الأحياء التي ستستأنف بعد رمضان تشمل: “بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، لعدل والفضل، أم السلم، كيلو 14 الشمالي”.
وأكدت أن لجنة العشوائيات مستمرة بأعمال إزالة الأحياء العشوائية والتي يبلغ عددها 34 حيًا، وفق المواعيد المعلن عنها سابقًا.
وأشارت إلى أن الإزالة بتاريخ 12 مارس تشمل أحياء: “النزهة، السلامة، مدائن الفهد 2″، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حيًا عشوائيًا، قبل حلول شهر رمضان.
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