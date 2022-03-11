شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من البرلمان العربي بشأن الاعتداء الحوثي الإرهابي على مصفاة تكرير بترول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

دان البرلمان العربي بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرة، الذي نجم عنه حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه.

وأكّد البرلمان العربي في بيان له أن هذا الاعتداء الجبان -الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية- لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ومن ثم التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.

وجدد البرلمان العربي دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.