شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار حتى أبريل على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏توقع متحدث مركز الأرصاد، حسين القحطاني، أن تكون نهاية فصل الشتاء فلكيا في 20 مارس، ووجود فرص هطول أمطار حتى شهر أبريل على مناطق المملكة – بمشيئة الله-.

وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع التدريجي، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي تؤثر على مناطق المملكة من رياح مثيرة وأتربة وتذبذب في درجات الحرارة.

وأوضح أن المملكة تدخل في أجواء فصل الربيع، ومن المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول الأمطار في أواخر شهر مارس وفي أبريل، وفرصة سقوط الأمطار ستكون أعلى من المعدل خاصة على منطقة الرياض.