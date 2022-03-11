شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 8 تيرابايت.. آبل تعلن عن حاسب جديد بمواصفات فائقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة آبل مجموعة مميزة من الأجهزة الإليكترونية ومن أبرزها حاسب Mac بمواصفات خاصة.

وقالت، خلال حدثها التقني الأخير، إن حاسب Mac Studio الجديد صُمم ليوفر للمبرمجين ومصممي الغرافيك قدرات ممتازة في التعامل مع مختلف أنواع البيانات بكفاءة وسرعة، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

ويحتوي هذا الحاسب على معالج M1 Ultra بعشرين نواة، ومعالج رسوميات يضم 64 نواة، ما يجعله قادرًا على التعامل مع البيانات بسرعة أكبر بمقدار 60% مقارنة بحواسب Mac Pro تبعا للخبراء.

وتم تزويد الحاسب بأربعة منافذ Thunderbolt 4 ومنفذي USB-A ومنفذ HDM ومنفذ Ethernet ومنفذ صوت ومنفذ Ethernet ومنفذ لشرائح SD، كما يمكنه الاتصال مع 4 شاشات Pro Display XDR تلفاز 4K تبعا لآبل.

وأعلنت آبل أنها ستطرح من هذا الحاسب عدة نسخ، نسخة بذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت وذواكر داخلية 512 غيغابايت، ونسخة بذواكر وصول عشوائي 64 غيغابايت وذاكرة داخلية 1 تيرابايت، ونسخة بذواكر وصول عشوائي 128 غيغابايت وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 8 تيرابايت.