شكرا لقرائتكم خبر عن “التأمينات”: 7.9 ملايين معاملة منجزة و2.6 مليون زائر للبوابة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها الشهرية أن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة قد بلغ أكثر من 9.8 مليارات ريال لشهر فبراير 2022م، كما تم إنجاز أكثر من 7.9 ملايين معاملة إلكترونياً.

وأوضحت أن عدد زوار البوابة الإلكترونية قد تجاوز حاجز 2.6 مليون زيارة خلال شهر فبراير، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 221 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، وتم تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 154 ألف، حيث عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً بينت المؤسسة أنها تخطت 136 ألف تعريف بالمعاش جرى إصداره عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال حوالي 132 ألف مكالمة بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.

وأضافت أنه من خلال إحصاءاتها النقلة النوعية والتحول الرقمي الذي تشهده “التأمينات الاجتماعية” والتي سهلت على عملاء المؤسسة من مشتركين أو أصحاب عمل أو متقاعدين ومستفيدين إنجاز تعاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.

وأشارت إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ارتكزت في استراتيجيتها على التحول الرقمي في الخدمات والمعاملات، عبر نموذج تشغيلي رقمي متقدم ومتميز، لتقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجدد للعملاء.