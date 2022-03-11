شكرا لقرائتكم خبر عن “وزارة الحج” تؤكد: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الوزارة تعمل على طاقة تشغيلية طبيعية، مضيفًا أن حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة.
وأضاف سعيد أن من يرغب في تغيير موعد حجزه فعليه أن يدخل إلى التطبيق ويقوم بذلك.
وأكد المهندس هشام سعيد في تصريحات لقناة الإخبارية، أن موسم الحج هذا العام سيراعي جميع الأمور التنظيمية والصحية والاحترازية مع تخفيف هذه القيود، وسيكون الموسم أكثر عددًا هذا العام.
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