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شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد النبوي: الشريعة رخصت لأهل الأعذار بالفطر في رمضان تيسيراً ورحمة بهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الشريعة الإسلامية رخّصت لأهل الأعذار بالفطر في رمضان تيسيراً عليهم ورحمة بهم.
وأكد البدير في خطبة الجمعة من المسجد النبوي أن من ترك صوم رمضان كسلاً وتهاونًا وتساهلاً بلا مرض ولا غرض وهو مقر بوجوبه؛ فلا يكفر ولكنه عصى الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، ووجب عليه التوبة من تفريطه، وقضاء الأيام التي أفطرها في أصح قولي العلماء.
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