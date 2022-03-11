شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة”: صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يعمل على نشر مفهوم الزواج الصحي الشامل، وتجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت أن البرنامج يعمل على الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا – المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ونصحت «الصحة» المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهما بشكل أفضل.