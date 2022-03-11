شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبّه أهالى وسكان هذه المناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، لأهالي وسكان عدة مناطق بالمملكة مشيرًا إلى أن الحالة تتضمن – بمشيئة الله – رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل: 1 – الرياض؛ والحريق والخرج والدرعية والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء. 2 – المدينة ومحافظات الأكحل والحناكية والفريش والمهدوبدر ووادي الفرع 3 – منطقة مكة المكرمة، والشعيبة والقنفذة والليث. 4 – المنطقة الشرقية والأحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي وحفر الباطن. 5 – الحدود الشمالية، وحزم والجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء. 6 – منطقة الجوف، وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل. 7 – منطقة تبوك، والوجه وأملج وضباء ونيوم وشرما والبدع وحقل وتيماء. 8 – منطقة حائل، والحائط والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء. 9 – منطقة القصيم، والرس والفوارة والنبهانية والأسياح والبدائع والبكيرية. 9 – منطقة نجران، وثار وخباش وشرورة ونجران، ثم عسير وبيشة وتثليث. وأوضح المركز خلال التنبيه أن الحالة المتوقعة، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” ينبّه أهالى وسكان هذه المناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.