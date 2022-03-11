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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة .. الهيئة الملكية تكشف عدد العقارات المزالة بقوز النكاسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إنه تم إزالة 2366 عقاراً في منطقة قوز النكاسة، حتى يوم أمس الخميس، من إجمالي 3218 عقارا، بهدف تطويرها.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الأولى في المنطقة الجنوبية الشرقية شهدت إزالة كافة العقارات المستهدفة والبالغة 673.
بينما تضمنت المرحلة الثانية في المنطقة الشمالية الغربية إزالة 81%، مؤكدة ارتفاع نسبة الإزالة ضمن المرحلة الثالثة إلى 54% والتي تضم المنطقة الجنوبية الغربية.
وتابعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنه تم إزالة 155 عقارا في المنطقة الغربية بنسبة بلغت 42% من العقارات المستهدف إزالتها.
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