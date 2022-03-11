- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «تقوم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء أمس الخميس، موعد الإعلان عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية.
جاء ذلك في رد من الهيئة، في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات.
وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في تغريدة عبر “تويتر”: “ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م”.
كانت هذه تفاصيل خبر «تقوم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.