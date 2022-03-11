شكرا لقرائتكم خبر عن «تقوم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء أمس الخميس، موعد الإعلان عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، في تغريدة عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في تغريدة عبر “تويتر”: “ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م”.