شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يحجب حساب السفارة الروسية في لندن بسبب هذا المنشور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حجب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صفحة السفارة الروسية بلندن بعد نشرها تصريحا لوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وجاء تصريح “لافروف” حول مستشفى التوليد في ماريوبول شرق أوكرانيا، الذي زعم أن قوات أوكرانيا اتخذته مقرا لها.

ونشرت السفارة تصريح لافروف، قال إن “المستشفى لم يعمل منذ فترة طويلة”.

وأضاف أن المستشفى :”يستخدم من قبل القوات الأوكرانية والمتطرفين، ولاسيما كتيبة (آزوف) النازية”، حسب قوله.

وأكدت السفارة أن “صفحة البعثة الدبلوماسية تم حجبها بدعوى مخالفة قواعد الشبكة الاجتماعية، للمضايقات المستهدفة أو تحريض الآخرين على المشاركة فيها”.

وأشارت إلى أنه “تم الاعتراف أيضا بتعليق السفارة الذي يقول أن المدونة المعروفة ماريانا بودغورسكايا في الصور من مكان الحادث، كانت تنتهك القواعد”.