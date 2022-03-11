تفحيط وتهديد حياة المارة بجازان.. و«المرور» يتفاعل (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو وثق ممارسة قائدي مركبتين يمارسان التفحيط وعرضا حياة الآخرين للخطر. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي؛ مرور منطقة جازان يضبط قائدَي المركبتين اللذين قاما بممارسة التفحيط معرضَانِ حياتهما وحياة الآخرين للخطر”. وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالتهُما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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