شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تستمع إلى26 متسابقًا ومتسابقة خلال اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استأنفت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها في الفترة المسائية اليوم.
واستمعت اللجنة إلى 8 متسابقين، و7 متسابقات، يمثلون منطقة الرياض.
وكانت اللجنة قد استمعت صباح اليوم إلى 7 متسابقين، و4 متسابقات، يمثلون منطقة القصيم, حيث يتنافس المتسابقون في الفترتين في أفرع المسابقة المختلفة.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد افتتح اليوم فعاليات المسابقة والتي يبلغ عدد المشاركين فيها “119” متسابقا ومتسابقة.
وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري, حيث تقام عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تستمع إلى26 متسابقًا ومتسابقة خلال اليوم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.