شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يشرح الصدور.. فرحة وبهجة المصلين أثناء الدخول إلى الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبعث على البهجة والسرور، لدخول العشرات إلى الروضة الشريفة.

ويظهر الفيديو لحظة سماح رجال الأمن لمجموعة من الوافدين والمقيمن بدخول الروضة الشريفة وجريهم وتهافتهم وسط حالة فرحة كبيرة.

ونشر النشطاء الفيديو على نطاق واسع، موجهين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله-.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام و المسجد النبوي، وذلك لكافة ضيوف الرحمن.

كما أعلنت عن إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وكذلك إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص ( pcr ) معتمد.

وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة.