شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية لتوزيع أراضي المنح لمواطني الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجرت أمانة الأحساء اليوم القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية للمواطنين، الذين قاموا بفتح ملفات لهم عبر البوابة الالكترونية للأمانة، بحضور أمين الأحساء المهندس عصام الملا، وذلك في قاعة هجر بمقر الأمانة بالهفوف.

وأوضح المهندس الملا أن الإجراء المُتبع للقرعة العلنية يتم بواسطة الكُرات المُرقّمة والتي تُوضع في أسطوانة زجاجية يتم تدويرها ثم تُسحب الأرقام ليُعلن بعد ذلك الرقم مقروناً باسم ” المواطن، المواطنة “، وتدوين ذلك وفق إجراءات محددة لذلك، مُشيراً إلى أن الأمانة أتاحت مسبقاً لمن شملتهم المنح خدمة تحديث واستيفاء البيانات إلكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية تيسيراً عليهم واختصاراً للجهد والزمن، وتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية من خلال المنظومة التقنية.

يُذكر أن أمانة الأحساء أتاحت للمواطنين حرية المشاركة في القرعة ما بين الحضور المكاني أو متابعة إجراءاتها عبر البث المباشر بقنوات التواصل الرسمية للأمانة “عن بُعد” دون الحاجة للحضور إلى موقع القرعة.

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