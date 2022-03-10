شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة استثمارية.. متنزه «بري» في الشماسية بمنطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمارية في متنزه بري في محافظة الشماسية بمنطقة القصيم. وكشفت الوزارة في منشور بثته على حساب الوزارة بموقع “تويتر” أن المشروع سيكون بالجزء الشمالي والجزء الجنوبي بالشماسية. كما حددت الوزارة نوع النشاط، كمنتزه بري في محافظة الشماسية ومزرعة متخصصة في الإنتاج الحيواني وذات طابع سياحي صديق للبيئة. وأشارت الوزارة أن الغرض من الاستثمار، رفع كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية، دعم النشاط الترفيهي والإنتاج الزراعي. ونوهت الوزارة أن كراسة الشروط والمواصفات، متوفرة بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة بمنطقة القصيم.

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