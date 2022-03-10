شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال فقدان كلمة المرور في نظام نور؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتصدر نظام نور نتائج البحث واهتمام المواطنين في المملكة، خاصة الطلاب أولياء الأمور لمعرفة نتائج الاختبارات.

ويوضح الخبراء طريقة استخدام البرنامج في حال نسيان أو فقدان كلمة المرور، حيث يمكن الدخول عن طريق النفاذ الوطني نفس معلومات أبشر ، وتظهر عند ولي الأمر.

وفي حالة عدم ظهور الأبناء يمكن إضافتهم عن طريق زر ربط الأبناء من خلال الرابط التالي (https://noor.moe.gov.sa).

يذكر أن نظام نور يتيح متابعة أداء الطالب وكذلك نتائج الاختبارات، وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يدعم نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.